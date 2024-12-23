ГУР в России уничтожило склад с деталями к "шахедам" на $16 миллионов

На территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, где хранили детали к БПЛА типа Shahed-136, которые агрессор применяет для ударов по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В помещении лежало 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136" — все сгорело.

Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в 16 миллионов долларов.

"Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России. ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", – отмечают разведчики.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что сегодня в российских городах снова неспокойно, наблюдатели сообщают о новых воздушных атаках, в частности в Таганроге Ростовской области. Об этом пишет советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, мониторящий ситуацию.

Так, по его данным в Ростовской области после недели атак БПЛА со вчерашнего дня ограничили интернет и мобильную связь с 00:00 до 05:00 по Московскому времени. "Боятся корректировок и своевременных "видосиков". Смешные, но напуганные", — пишет Андрющенко.

Также по его данным, в Москве загорелся склад с пластиковыми изделиями, пожар распространился на 300 квадратных метров и есть угроза взрыва. "Москва. Южное Бутово ул. 1-я Горловская. Вдруг загорелся склад. Уже 300 квадратов приятного огонька. Но, на удивление, предупреждают о возможности взрыва. На складе с пластиковыми изделиями. Интересные взрывающиеся пластиковые изделия. Что это может быть и при чем здесь "сво"?" – задается вопросами Андрющенко.