В ГУР отреагировали на удар по объектам РФ в Татарстане

В ночь на 2 марта в Татарстане были нанесены удары по нескольким объектам. Был атакован нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске и предприятие по производству дронов в Елабуге. На это отреагировал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.



Момент попадания в военный объект в Татарстане. Фото из открытых источников

Во время интервью "Радио Свобода" представитель ГУР Андрей Юсов не подтвердил и не опроверг, что к ударам по Татарстану привлечены СБУ или ГУР. Кроме того, Юсов заверил, что в ударах по России не были использованы средства союзников Украины.

"Мы официально не будем ни подтверждать, ни опровергать. Можем констатировать, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства наших партнеров не используются. Это факт", – сказал Юсов.

Спикер ГУР указал, что на территории России и дальше будет "грохот и хлопок" на тех военных объектах, которые привлечены к войне в Украине.

Андрей Юсов рассказал, что украинская отрасль беспилотников развивается динамично, однако все детали по дронам пока не сообщают из соображений безопасности. Также Юсов подтвердил, что был нанесен удар по производству российских дронов, которые создаются по иранским образцам. Кроме того, была поражена система российского ПВО, которая находилась рядом с предприятием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция США и Франции на удары по территории России.

Также "Комментарии" писали о британских СМИ, которые со ссылкой на представителя украинской разведки выяснили, когда будет атакован Крымский мост в следующий раз. По их информации, во время этой, уже третьей атаки по Крымскому мосту, он будет уничтожен.