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В ГУР отреагировали на подрыв железной дороги в Крыму

Украинская разведка прокомментировала взрывы в Крыму, в результате которых перевернулось несколько поездов с зерном.

сегодня, 13:35
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Автор:

Slava Kot

Спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ситуацию со взрывами на железнодорожных путях в Крыму, где сошли несколько вагонов с зерном. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

В ГУР отреагировали на подрыв железной дороги в Крыму

Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото из открытых источников

18 мая российские СМИ начали распространять информацию, что вблизи Бахчисарая в Симферопольском районе был слышен взрыв. По их сообщениям было повреждено около 50 метров железнодорожных путей. Следствием взрыва стало сход с железнодорожного пути восьми вагонов, из которых пять перевернулись. Такие действия россияне назвали "диверсией".


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Спикер ГУР Андрей Юсов отреагировал на утренние взрывы в Крыму, перечислив, что именно россияне обычно перевозят в Крым по железнодорожным путям.

"Этими путями перевозят, в частности, оружие, боеприпасы, бронетехнику и другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины. Для того чтобы убивать гражданских украинцев и украинских защитников", — указал Юсов.

Представитель украинской разведки не указал, что к взрывам причастны спецслужбы Украины, однако указал на "естественные" причины взрывов.

"Вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на время не функционируют", — сообщил представитель Главного управления разведки Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии объяснили, почему блокируют помощь для Украины. Представитель МИД заявил, что Украина ведет себя все более враждебно по отношению к Венгрии.

Также "Комментарии" писали о шести странах не согласились поддержать создание реестра убытков Украины от агрессии Российской Федерации.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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