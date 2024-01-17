В ГУР назвали «голубую мечту Путина»

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Кравцев Сергей
Привлечение белорусских сухопутных войск до войны против Украины остается голубой мечтой российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Юсов сказал, что в то же время, продолжаются разного рода обучение и взаимодействие.
Андрей Юсов уточнил, что взаимодействие между Россией и Беларусью не прекращается. В секторе безопасности фиксировалась передача вооружений, техники, боекомплектов. Это все было. Но наземная сухопутная армия Беларуси не привлекалась и пока не привлекается к войне против Украины.
При этом, он сказал, что это не повод расслабляться. Украинские войска постоянно отслеживают ситуацию на границе. И, что касается в целом белорусского направления, то пока что, ситуация, неизменная.
Юсов посоветовал обращать внимание на официальные источники и официальные сообщения. Также представитель ГУР Минобороны сказал, что вероятность новой волны мобилизации в РФ существует.
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