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В ГУР назвали «голубую мечту Путина»

В ГУР Минобороны оценили возможность "нападения" Беларуси на Украину

сегодня, 14:17
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Кравцев Сергей
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Привлечение белорусских сухопутных войск до войны против Украины остается голубой мечтой российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В ГУР назвали «голубую мечту Путина»

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Голубой мечтой Путина остается привлечение белорусской армии к наземным операциям на стороне российских оккупантов против Украины. Но, тем не менее, за все время полнометражного вторжения, несмотря на прямые и косвенные уговоры, давление, Путин этого не достиг. И сейчас ситуация, пока, не изменилась", — заявил представитель разведки.

Юсов сказал, что в то же время, продолжаются разного рода обучение и взаимодействие.

"Речь идет о так называемом Союзном государстве. О максимальном уровне интеграции сектора безопасности и обороны. Это останется и останется. Эти учения известны. Они, в определенной степени, носят пропагандистский характер", — добавил представитель ГУР Минобороны.

Андрей Юсов уточнил, что взаимодействие между Россией и Беларусью не прекращается. В секторе безопасности фиксировалась передача вооружений, техники, боекомплектов. Это все было. Но наземная сухопутная армия Беларуси не привлекалась и пока не привлекается к войне против Украины.

При этом, он сказал, что это не повод расслабляться. Украинские войска постоянно отслеживают ситуацию на границе. И, что касается в целом белорусского направления, то пока что, ситуация, неизменная. 

Юсов посоветовал обращать внимание на официальные источники и официальные сообщения. Также представитель ГУР Минобороны сказал, что вероятность новой волны мобилизации в РФ существует.

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