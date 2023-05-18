В ГУР намекнули, что настоящего Путина может уже не быть в живых

До сих пор никто не может гарантировать, что настоящий Владимир Путин еще жив, но даже, если так, то диктатора не спасет сеть его бункеров. Когда начнутся масштабные процессы на территории уже самой РФ, ему не удастся скрыться. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Конечно информация о всей бункерной сети (Ред. – Путина) присутствует, ничего здесь тайного нет. Если кто-то думает, что можно на каких-то пару этажей ниже спуститься и спрятаться — нет, нельзя, реальность догонит и там", — отметил Юсов.

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Представитель ГУР объяснил, что это не обязательно означает, что нужно прятаться буквально от каких-то ракет и боеголовок. Речь может идти о более стремительных и масштабных процессах на территории уже самой РФ. И, чтобы не попасть в воронку этих процессов не поможет ни один бункер.

На уточняющий вопрос, как часто Путин покидает бункер, он ответил, что это происходит регулярно.

"Вопрос, какой Путин и кого мы подразумеваем под этим словом. Ибо уверены ли вы (Ред. — в обращении к журналистке), что настоящий Путин жив? Здесь продолжаются еще дискуссии", — заметил Юсов.

Он привел пример с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. У которого, как подчеркнул Юсов, нет двойников. Поэтому Лукашенко иногда неважно себя чувствует. Касательно Путина – совсем другая ситуация. Есть понимание, что речь идет об использовании технологии двойников. Уже примерно известно, чем один двойник от другого отличается. А дальше, настоящий ли Путин, здесь уже экспертиза покажет, какая обязательно будет на международном трибунале, уверен представитель ГУР.

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