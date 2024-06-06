В ГУР интригуют уничтожением российского корабля: обещают яркое видео

В украинской разведке рассказали, что в ночь на 6 июня в акватории Черного моря вблизи оккупированного Крыма было уничтожено очередное российское судно. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что впоследствии будет опубликовано "яркое видео".



Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал об удачных действиях украинских сил и уничтожении российского корабля.

"Еще уничтожено сегодня ночью одно вражеское судно в черноморской акватории. Детали будут немного позже. Работа спецподразделений ГУР МО, морской удар, все точно. И еще минус один вражеский корабль", — говорит Юсов.

Кроме того, в украинской разведке заинтриговались ярким видео, которое покажет уничтожение российского корабля вблизи Крыма.

"Собственно, это еще одна "морская недвижимость" на дне украинского Черного моря, на Крымском побережье. Это факт. Детали будут сегодня. И да, яркое видео будет также", — добавил Юсов.

Напомним, Украина активно уничтожает российские корабли в Черном море. В частности, в мае Силы обороны смогли уничтожить морской тральщик Черноморского флота РФ "Ковровец", а до этого были поражены крупные десантные корабли как "Ямал", "Иван Хурст" и "Константин Ольшанский". Из-за постоянных атак украинских сил, россияне большинство кораблей ЧФ передислоцировали подальше от Крыма.

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