В ГУР интригуют уничтожением российского корабля: обещают яркое видео

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В украинской разведке рассказали, что в ночь на 6 июня в акватории Черного моря вблизи оккупированного Крыма было уничтожено очередное российское судно. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что впоследствии будет опубликовано "яркое видео".
Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото из открытых источников
В эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал об удачных действиях украинских сил и уничтожении российского корабля.
Кроме того, в украинской разведке заинтриговались ярким видео, которое покажет уничтожение российского корабля вблизи Крыма.
Напомним, Украина активно уничтожает российские корабли в Черном море. В частности, в мае Силы обороны смогли уничтожить морской тральщик Черноморского флота РФ "Ковровец", а до этого были поражены крупные десантные корабли как "Ямал", "Иван Хурст" и "Константин Ольшанский". Из-за постоянных атак украинских сил, россияне большинство кораблей ЧФ передислоцировали подальше от Крыма.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в центре Москвы на памятнике Жукову появилась надпись из трех букв, которая связана с украинской разведкой.
Также "Комментарии" писали о реакции украинской разведки на "ядерные учения" России.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!