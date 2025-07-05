В ГПСУ ответили, есть ли угроза прорыва обороны на Сумщине: какую тактику теперь выбрал враг

Российские оккупационные войска применяют тактику малых штурмовых групп на небольшом отрезке границы в пределах Юнаковской и Хотинской общин Сумской области. Однако эта тактика "не дает противнику достичь тех результатов, которые он ожидал" — продвинуться максимально глубоко на территорию Украины и захватить приграничные районы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Если говорить о всей протяженности границы с Россией в пределах Сумской области, это около 550 км, то только на таком небольшом отрезке, в пределах Хотинской и Юнаковской общин, враг применяет тактику малых штурмовых групп", – рассказал Андрей Демченко.

Он добавил, что, несмотря на это, такая тактика не приносит оккупантам желаемых результатов. Враг не может продвинуться в глубь украинской территории или захватить приграничные районы.

Генштаб ВСУ также подтвердил, что украинским силам удалось умерить и остановить противника. Наши военные активно отвечают огнем и наносят оккупантам значительные потери – ежедневно это десятки убитых и раненых.

"И это только результаты в полосах обороны подразделений Государственной пограничной службы, которые также находятся здесь вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины", — акцентировал Андрей Демченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия атаковала Сумы: под обстрел попала маршрутка.



