Россия атаковала Сумы: под обстрел попала маршрутка

Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. В среду, 2 июля, около 18:00 враг атаковал Сумскую громаду БПЛА.

Обстрел. Иллюстративное фото

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате обстрела было зафиксировано попадание в Ковпаковском районе областного центра. По его словам, предварительно обошлось без пострадавших.

"Взрывной волной повреждены окна маршрутки, которая в момент атаки проезжала мимо. Водитель оперативно отъехал на безопасное расстояние и высадил пассажиров — никто из них не пострадал", — сообщил Григоров.

По его словам, в результате обстрела также повреждены окна в нескольких частных автомобилях и в жилом доме.

"Продолжается обследование территории. На месте работают все необходимые службы", — сообщил начальник Сумской ОВА.





Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская сторона спешит заявить хотя бы о каких-то успехах на фронте. Распространяют сообщения, что якобы войска РФ уже вошли в Днепропетровскую область и оккупировали населенный пункт.

В Генштабе ВСУ частично подтвердили информацию врага, однако об оккупации речь не идет. Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают сдерживать давление российских оккупантов. Враг не оставляет попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.

"Враг не имеет успеха в достижении этой демонстрационной цели, сколько ни делает "мясных штурмов" силами малых пехотных групп и ДРГ", — отметили в Генштабе.

При этом сообщают о постоянных намерениях оккупантов. Однако отметили, что населенный пункт Дачное остается под контролем Сил обороны Украины.