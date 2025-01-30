logo

BTC/USD

105024.43

ETH/USD

3257.07

LTC/USD

132.81

USD/UAH

42.10

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ГПСУ назвали две области, в которые чаще всего пытаются проникнуть вражеские ДРГ
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГПСУ назвали две области, в которые чаще всего пытаются проникнуть вражеские ДРГ

Однако, если сравнить 2023 год и начало 2024-го, сейчас фиксируется уменьшение вражеской диверсионно-разведывательной деятельности на границе

сегодня, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские пограничники фиксируют случаи захода вражеских диверсионно-разведывательных групп вдоль линии границы с Россией. Больше всего их в Харьковской и Сумской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В ГПСУ назвали две области, в которые чаще всего пытаются проникнуть вражеские ДРГ

ДРГ. Фото из открытых источников

Спикер отметил, что защитники Украины препятствуют действиям российских диверсантов. Однако если сравнить 2023 год и начало 2024-го, сейчас фиксируется уменьшение вражеской диверсионно-разведывательной деятельности на границе.

"Вместе с тем враг не отказался от нее совсем. Больше всего таких случаев продолжаем фиксировать в Харьковской и Сумской областях", — сказал Андрей Демченко.

Спикер отметил, что российские ДРГ пытаются разоблачить места расположения украинских военных, а также минируют местность. Для ликвидации и выявления ДРГ пограничники используют беспилотники.                                  

Читайте также на портале "Комментарии" — израильский военный эксперт Давид Шарп в комментарии Oboz.ua поделился своими оценками по поводу потенциальных угроз захвата российскими войсками украинских областных центров, находящихся вблизи линии фронта, таких как Запорожье, Херсон, Харьков, Сумы, Одесса и Николаев.

Шарп подчеркнул, что эти города регулярно подвергаются обстрелам из дальнобойной артиллерии и авиаударов, и такая угроза будет сохраняться в будущем. Однако эксперт подчеркнул, что пока нет оснований полагать, что россияне готовят масштабные наступательные операции в этих регионах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости