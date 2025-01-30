В ГПСУ назвали две области, в которые чаще всего пытаются проникнуть вражеские ДРГ

Украинские пограничники фиксируют случаи захода вражеских диверсионно-разведывательных групп вдоль линии границы с Россией. Больше всего их в Харьковской и Сумской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

ДРГ. Фото из открытых источников

Спикер отметил, что защитники Украины препятствуют действиям российских диверсантов. Однако если сравнить 2023 год и начало 2024-го, сейчас фиксируется уменьшение вражеской диверсионно-разведывательной деятельности на границе.

"Вместе с тем враг не отказался от нее совсем. Больше всего таких случаев продолжаем фиксировать в Харьковской и Сумской областях", — сказал Андрей Демченко.

Спикер отметил, что российские ДРГ пытаются разоблачить места расположения украинских военных, а также минируют местность. Для ликвидации и выявления ДРГ пограничники используют беспилотники.

Читайте также на портале "Комментарии" — израильский военный эксперт Давид Шарп в комментарии Oboz.ua поделился своими оценками по поводу потенциальных угроз захвата российскими войсками украинских областных центров, находящихся вблизи линии фронта, таких как Запорожье, Херсон, Харьков, Сумы, Одесса и Николаев.

Шарп подчеркнул, что эти города регулярно подвергаются обстрелам из дальнобойной артиллерии и авиаударов, и такая угроза будет сохраняться в будущем. Однако эксперт подчеркнул, что пока нет оснований полагать, что россияне готовят масштабные наступательные операции в этих регионах.



