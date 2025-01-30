РФ пойдет в наступление на Запорожье, Одессу и Харьков: к чему готовиться мирному населению

Израильский военный эксперт Давид Шарп в комментарии Oboz.ua поделился своими оценками по поводу потенциальных угроз захвата российскими войсками украинских областных центров, находящихся вблизи линии фронта, таких как Запорожье, Херсон, Харьков, Сумы, Одесса и Николаев.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

Шарп подчеркнул, что эти города регулярно подвергаются обстрелам из дальнобойной артиллерии и авиаударов, и такая угроза будет сохраняться в будущем. Однако эксперт подчеркнул, что пока нет оснований полагать, что россияне готовят масштабные наступательные операции в этих регионах.

"Что касается Харькова, то для того, чтобы начать наступление, необходимо собрать большие силы. Если мы не видим никаких признаков таких накоплений, трудно предположить, что россияне совершат большое наступление на Харьков. Что касается Сум, то в настоящее время активные боевые действия ведутся в Курской области, где основные усилия сосредоточены на этом направлении, а не на наступлении на Сумы", — отметил Шарп.

Эксперт также уточнил, что ситуация меняется, и хотя сейчас речь не идет о больших наступательных операциях на эти города, в будущем прогноз может измениться.

Что касается повторного захвата Херсона, Шарп заявил, что для этого необходимо будет форсировать Днепр, что сейчас очень сложная задача для российских войск.

"Тем временем наступление на левом берегу Днепра, в сторону Запорожья или на север, теоретически возможно. Однако россияне воздерживаются от таких наступлений из-за отсутствия достаточных сил. Сейчас основные усилия направлены на другие направления, такие как Харьковская, Донецкая и Луганская области. Поэтому наступление на Запорожье возможны, но попытки форсировать Днепр маловероятны. Что касается Херсона, Николаева и Одессы, эти города пока не являются приоритетом для российских войск", — подытожил эксперт.

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