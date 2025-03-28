По информации российских военкоров, Силы обороны контролирую еще три населенных пункта в Курской области. Речь идет об Олешне, Гуево и поселке Горналь

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"Эти территории скоро будут освобождены. Окружение позволяет минимизировать потери и вернуть контроль. Горналь стал символом сопротивления с начала конфликта. Освобождение этих пунктов — вопрос времени", — заявил российский военкор Семен Пегов.

В то же время, как подчеркнул член комитета Государственной думы страны-агрессора по обороне Андрей Колесник, нужно чтобы после освобождения Курской области российские войска обеспечили безопасность региона после того, как Вооруженные силы Украины оттуда выйдут.

По его словам, это станет главной задачей ВС РФ, поскольку специалисты могли бы спокойно отстроить ту небольшую часть региона, которая была уничтожена в результате боев.

"Там Сумы недалеко находится, где концентрируются украинские войска. Они добивают до Курска, до той же Суджи, что они сейчас и пытаются сделать. Уходя, они ловушки минные ставят, растяжки — не против саперов опытных, против людей гражданских", — заявил депутат страны-агрессора.

По его мнению, российской армии необходимо сделать так называемую зону безопасности, чтобы оружие врага не добивало до области, а потом уничтожать все ракеты противника, которые будут наводиться в сторону Курска.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации главкома Александра Сырского, с начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области Россия понесла потери более 55 тысяч военных. По словам Сырского, группировка войск "Курск" и украинские силы продолжают оборонную операцию, чтобы предотвратить прорыв врага вглубь Украины.



