В Госдуме «послали» Ермака с его предложениями о переговорах

В Госдуме страны-агрессора России отреагировали на информацию от главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что Украина может пойти на переговоры, но при условии, что она выйдет хотя бы на границы 23 февраля 2022 года.

Андрей Ермак

Как заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, российская сторона не будет обсуждать территориальные уступки с Украиной. Как следствие, заявил он, предложение Ермака невозможно реализовать.

"Мы не обсуждаем то, что прописано у нас в Конституции. А, помимо Крыма, в составе нашей страны появился ряд новых территорий. Так что этот вопрос мы не будем обсуждать, такое предложение вряд ли будет рассмотрено", — заявил российский депутат.

Чепа заявил, что позиция украинской стороны по переговорам и территориальным уступкам якобы постоянно меняются. Он отметил, что есть вероятность новых предложений.

При этом Чепа добавил, что позиция России относительно переговоров была озвучена российским президентом Владимиром Путиным. Как известно, кремлевский диктатор постоянно подчеркивает, что мирные соглашения должны учитывать так называемые "реалии на земле".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам. Но это возможно только если мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года. По словам Ермака, такая позиция стала бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования войны, поскольку до полномасштабного вторжения часть Украины уже была оккупирована. Однако, по словам руководителя Офиса президента, сейчас Россия не проявляет никаких признаков такой готовности.

Ранее Украина заявляла о готовности к переговорам в случае возвращения границ 1991 года. Но президент Владимир Зеленский заявлял, что пока невозможно вернуть все оккупированные территории военным путем.



