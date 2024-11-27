logo

BTC/USD

94735.06

ETH/USD

3528.71

LTC/USD

96.30

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина согласится на мирные переговоры с РФ: новое условие Офиса президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина согласится на мирные переговоры с РФ: новое условие Офиса президента

В Офисе президента резко изменили мнение о мирных переговорах: Ермак назвал новое условие

сегодня, 16:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам. Но это возможно только если мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года. Об этом Ермак сказал в колонке Dagens industri, сообщает портал "Комментарии".

Украина согласится на мирные переговоры с РФ: новое условие Офиса президента

Фото портал "Комментарии"

"Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда обе стороны хотят прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года", — отметил он.

По словам Ермака, такая позиция стала бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования войны, поскольку до полномасштабного вторжения часть Украины уже была оккупирована. Однако, по словам руководителя Офиса президента, сейчас Россия не проявляет никаких признаков такой готовности.

Ранее Украина заявляла о готовности к переговорам в случае возвращения границ 1991 года. Но президент Владимир Зеленский заявлял, что пока невозможно вернуть все оккупированные территории военным путем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно президент США Джо Байден принял важные решения по Украине - предоставил разрешение на использование ракет для ударов вглубь России и предоставление противоречивых противопехотных мин. Решение Байдена продиктовано новыми реалиями – ввоз Россией северокорейских войск, потери на поле боя и избрание Дональда Трампа президентом США. Это привело к тому, что Украина чуть ли не в самой слабой позиции почти за три года.

Сообщается, что сейчас многие официальные лица США признают, что несколько месяцев Украину можно подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить ее отказаться от территории.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости