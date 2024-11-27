Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам. Но это возможно только если мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года. Об этом Ермак сказал в колонке Dagens industri, сообщает портал "Комментарии".

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"Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда обе стороны хотят прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года", — отметил он.

По словам Ермака, такая позиция стала бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования войны, поскольку до полномасштабного вторжения часть Украины уже была оккупирована. Однако, по словам руководителя Офиса президента, сейчас Россия не проявляет никаких признаков такой готовности.

Ранее Украина заявляла о готовности к переговорам в случае возвращения границ 1991 года. Но президент Владимир Зеленский заявлял, что пока невозможно вернуть все оккупированные территории военным путем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно президент США Джо Байден принял важные решения по Украине - предоставил разрешение на использование ракет для ударов вглубь России и предоставление противоречивых противопехотных мин. Решение Байдена продиктовано новыми реалиями – ввоз Россией северокорейских войск, потери на поле боя и избрание Дональда Трампа президентом США. Это привело к тому, что Украина чуть ли не в самой слабой позиции почти за три года.

Сообщается, что сейчас многие официальные лица США признают, что несколько месяцев Украину можно подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить ее отказаться от территории.