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В Госдепе ответили, пришло ли время диалога между США и Россией о войне в Украине

В Госдепе США указали на провал Путина на войне в Украине. Назвали три основных пункта стратегического поражения России.

сегодня, 11:03
Автор:
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Slava Kot
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В Государственном департаменте США заявили, что пока нет никаких обновлений о возможности стратегического диалога между Соединенными Штатами и Россией о войне в Украине. В то же время представитель Госдепа США указал на стратегическое поражения России в войне в Украине.

В Госдепе ответили, пришло ли время диалога между США и Россией о войне в Украине

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Во время брифинга спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера призвали прокомментировать слова Владимира Путина, который заявил, что Соединенные Штаты якобы лицемерно призывают Россию возобновить диалог по стратегической стабильности, тогда как Вашингтон делает все возможное, чтобы нанести России стратегическое поражение на войне в Украине. Миллеру задали вопрос, пришло ли время стратегического диалога между США и Россией.

"У меня нет обновлений по поводу этих заявлений, которые мы уже сделали по стратегическому диалогу", — сказал Миллер.

Однако представитель Госдепа указал, что Россия на войне в Украине уже испытала стратегическое поражение и указал на три основных пункта: расходы России, международная коалиция против РФ и просчеты Путина на войне.

"Первое – это расходы, цена, которую повлекли украинские военные из-за своей преданности и храбрости, чтобы отразить российскую агрессию; во-вторых, к международной коалиции, которую США собрали для поддержки Украины и привлечения к ответственности России; и в-третьих, это собственные просчеты и бездушие Владимира Путина к десяткам тысяч российских солдат, которых он отправил в могилу, начав эту войну", — сказал Миллер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США обнаружили, что Россия торгует на "черном рынке" украинскими военнопленными.

Также "Комментарии" писали, что в США объяснили, почему Россия получила военное преимущество на войне в Украине.



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Источник: https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-march-5-2024/
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