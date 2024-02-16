В Госдепе оценили замену Залужного на Сырского и сказали, что нужно делать дальше

Сайзек заявил, что президент Владимир Зеленский имеет право избирать Главнокомандующего ВСУ. При этом он подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена уверена, в Украине есть сильное военное руководство, в котором она нуждается.

Александр Сырский

При этом Сайзек подчеркнул, что Украина уже добилась серьезных успехов. В частности, военные освободили часть территорий, захваченных Россией во время полномасштабного вторжения, а также "открыли" Черное море для эксперта товаров, уничтожив несколько российских кораблей. Однако, как сообщил представитель Госдепа, по состоянию на данный момент ситуация на поле боя сложная.

"Что нужно сделать дальше? По мнению правительства США, нужно изучить ситуацию и найти лучший путь вперед. Да, с новым командиром это тоже можно сделать",

– подчеркнул Дэниэль Сайзек.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ, а на его место назначил Александра Сырского.

Как сообщал портал "Комментарии" для новых наступательных действий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будет "нащупывать" в обороне РФ слабые места, против которых направит удары украинских сил, убежден генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, военный стратег Мик Райан. Генерал отметил, что аналогичную стратегию Сырский уже использовал во время обороны Киева и контрнаступления в Харьковской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что война в Украине переходит на новый этап, связанный с технологическим прогрессом и истощением России благодаря оборонным операциям. По его словам, цель нашей оборонной операции — истощить силы противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, преимущества в техническом плане — в плане беспилотной авиации, РЭБ, удержание подготовленных рубежей обороны.



