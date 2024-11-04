В городах Донбасса нельзя будет снять наличные: что говорят власти

Банкоматы Ощадбанка в Родинском и Покровске не будут пополнять больше наличными, пока не улучшится ситуация с безопасностью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Там отметили, что, учитывая текущую ситуацию в Покровской городской громаде, дальнейшее обеспечение наличными банкоматов в г. Покровск и в г. Родинское невозможно. В случае улучшения ситуации с безопасностью их работа будет безотлагательно возобновлена.

Там добавили, что Ощадбанк больше не может отправлять своих сотрудников на обслуживание банкоматов в Покровской громаде, ведь банк должен беречь жизнь и здоровье своих работников.

Ближайшее отделение Ощадбанка жители Покровска и Родинского могут найти в Белицком, который находится в Добропольской громаде (9 километров от Родинского по дороге, около 30 — от Покровска).

Все банковские отделения в Покровске от 2 сентября не работают.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В городе Донецкой области строят фортификации на улицах: власти призывают жителей выезжать

В прифронтовом городе Покровск Донецкой области продолжается подготовка к обороне города, так как по данным военных, Покровское направление остается одним из самых критических и сложных по интенсивности боев.

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире местного телеканала "Орбита" сообщил, что в самом городе идет работа по возведению оборонительных фортификаций.

"За каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада. За нами также, причем уже несколько подразделений. Есть план, по которому мы действуем совместно с военными инженерами, областной военной администрацией. Также на нашей территории работают коммунальщики шести областей – помогают нам с фортификациями", – рассказал начальник Покровской ГВА.

Появление "зубов дракона" в Покровске Сергей Добряк прокомментировал так: "Обращаюсь к горожанам: если вы будете видеть, что проходят фортификационные работы уже на ваших улицах, не медлите. Пожалуйста, собирайте вещи, уезжайте, потому что будет опасно".