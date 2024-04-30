В головах россиян идет война за украинскую столицу. О чем речь

Российские захватчики пытаются активно действовать на фронте, чтобы максимально использовать то "окно возможностей", которое уже вот-вот закроется, ведь в Украину начинает уже поступать долгожданная помощь от Соединенных Штатов, отметил Алексей Гетьман.

Харьков

Кроме того, как подчеркнул эксперт, оккупантам крайне нужны любые победы до 9 мая, поэтому они устроят обострение на всей линии фронта.

Как отметил Гетьман, горячо будет на Купянском направлении, а также на Авдеевском, Бахмутском и Марьинском.

Военный эксперт добавил, что оккупантам очень хотелось бы захватить украинский Харьков, поскольку захватчики его называют второй столицей Украины. Именно поэтому врагу хотелось бы до 9 мая захватить не Часов Яр, а именно Харьков.

"В их понимании идет война за столицу Украины. Для них это существенно",

– подчеркнул военный эксперт.

При этом, по его мнению, захватчики не пойдут в лобовую атаку на Харьков, ведь для этого нужно сформировать 500-тысячную группировку. Кроме того, бои за город могут растянуться на месяцы, если не годы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты действительно активизировались на фронте, потому что им очень нужны победы до 7 или 9 мая. Сейчас основные усилия они бросили на то, чтобы захватить Часов Яр. Однако пока их попытки пойти в лобовую атаку не имеют успеха. Однако, по словам военных, враги не сдаются , потому что все же имеют четкий приказ от кремлевского диктатора Владимира Путина любой ценой взять город еще и до 9 мая, чтобы иметь чем хвастаться перед россиянами на параде.