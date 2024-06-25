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В ГНСУ ответили, отказалась ли РФ от Сумщины после обстрелов ВСУ

Надо быть готовыми к любым сценариям, отметили в пограничной службе

25 июня 2024, 18:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил об уменьшении активности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны России вблизи Сумской области. По его словам, оккупанты пока не имеют достаточных ресурсов для возможного прорыва на этом участке. В то же время, он подчеркнул, что угроза проведения диверсионных действий врагом все еще существует и полностью никуда не исчезла.

В ГНСУ ответили, отказалась ли РФ от Сумщины после обстрелов ВСУ

Наступление РФ на Сумщину (фото из открытых источников)

Демченко отметил, что хотя активность ДРГ уменьшилась, полностью расслабляться не стоит, и подчеркнул необходимость быть готовыми к любым ситуациям. Он также напомнил, что Россия может попытаться расширить зону активных боевых действий, как это случилось с Харьковской областью, с целью растяжения и истощения ресурсов Вооруженных сил Украины.

Это свидетельствует о продолжении нестабильной ситуации на границах и необходимости постоянной готовности к возможным угрозам со стороны российских военных.

Напомним, что "Комментарии" писали о наступлении России на Сумщину . Россияне могут готовить новое наступление на Сумском направлении, сообщил во время эфира телемарафона Петр Черник, полковник запаса ВСУ. Военный прокомментировал слова Зеленского, что потери захватчиков на Харьковском направлении больше украинских в восемь раз.

По его словам, чтобы делать действительно прорывные операции на границу в Харьков или Сумы, нужен хотя бы 100-тысячный корпус, этого нет. А вот беспокоящую операцию, как они сделали в Харьковской области — небольшой плацдарм в серой зоне — могут организовать.

Также по его мнению, россияне готовы на любые потери. В качестве примера он привел бои за Авдеевку, где враг понес безумные потери.
 



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