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В Германии предупредили о намерениях Путина: какая страна станет следующей жертвой РФ

Если Украина проиграет войну, Путин нападет на Молдову, считает министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок.

сегодня, 15:12
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Slava Kot

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в случае поражения Украины на войне, российский диктатор Владимир Путин следующей страной для вторжения выберет Молдову. По ее словам, помощь Украине помогает поддерживать стабильную ситуацию в Молдове.

В Германии предупредили о намерениях Путина: какая страна станет следующей жертвой РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла участие в конференции, посвященной обеспокоенности расширением российской агрессии в регионе. По ее словам, Украина выступает сдерживающим фактором для нападения Путина на другие страны, в том числе Молдову.

"Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношениях с Молдовой. Понятно, что больше всего беспокоит людей здесь: если Украина упадет, Молдова будет следующей страной на очереди", — сказала Бербок.

Президент Молдовы Мая Санду подтвердила слова Анналены Бербок, отметив, что война в Украине негативно влияет на Молдову, а ее продолжительность будет тормозить экономическое развитие страны.

"Война России против Украины, которую мы осудили с первого дня, нанесла огромный ущерб нашей экономике. Неопределенность, вызванная войной, продолжает серьезно тормозить наше экономическое развитие и будет продолжать тормозить его, пока будет продолжаться война", — сказала Санду.

Также Санду призвала страны Запада больше поддерживать Украину, чтобы поскорее закончить войну против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Молдова ощутила последствия массированного удара России по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Германии предложили план мира, который порадует Путина.





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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/germany-says-moldova-could-be-next-line-if-ukraine-falls-2024-09-17/
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