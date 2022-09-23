В Генштабе ВСУ уже знают, куда Россия планирует перебросить мобилизованных

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Кравцев Сергей
Часть из тех людей, которых Россия мобилизует во время первого этапа частичной мобилизации будет направлена на доукомплектование тех воинских частей, которые уже воюют в Украине. Другая часть будет направлена на доукомплектование пограничной службы. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.
Алексей Громов. Фото: из открытых источников
По данным Генштаба, россияне будут призываться в два этапа. На первом этапе, который по времени займет чуть больше месяца противник будет собирать людей, чтобы укрепить подразделения, которые уже воюют на территории Украины и которые понесли большие потери. Также часть людей будет направлена на доукомплектование Пограничной службы ФСБ, чтобы высвободить личный состав подразделений вооруженных сил России.
По словам Громова, больше всего Россия заинтересована в мобилизации должностных лиц сержантского и рядового состава, мужчин младшего офицерского состава, потому как эта категория больше всего понесла потери в ходе войны.
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