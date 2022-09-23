В Генштабе ВСУ уже знают, куда Россия планирует перебросить мобилизованных

Часть из тех людей, которых Россия мобилизует во время первого этапа частичной мобилизации будет направлена на доукомплектование тех воинских частей, которые уже воюют в Украине. Другая часть будет направлена на доукомплектование пограничной службы. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

Алексей Громов. Фото: из открытых источников

По данным Генштаба, россияне будут призываться в два этапа. На первом этапе, который по времени займет чуть больше месяца противник будет собирать людей, чтобы укрепить подразделения, которые уже воюют на территории Украины и которые понесли большие потери. Также часть людей будет направлена на доукомплектование Пограничной службы ФСБ, чтобы высвободить личный состав подразделений вооруженных сил России.

По словам Громова, больше всего Россия заинтересована в мобилизации должностных лиц сержантского и рядового состава, мужчин младшего офицерского состава, потому как эта категория больше всего понесла потери в ходе войны.

"В дальнейшем не исключается, что в течение второго этапа противник продолжит выполнять свои меры мобилизации, будет создан соответствующий ряд общевойсковых формирований оперативного и тактического уровня, соответствующий комплект подразделений ракетных войск и артиллерии. Одновременно мы понимаем, что специалистов дефицитных специальностей у противника в настоящее время нет, а их подготовка будет занимать длительное время. Поэтому прежде всего противник сосредоточил свое внимание на формировании общевойсковых частей подразделений, подразделений ракетных войск и артиллерии", — сказал представитель Генштаба.

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