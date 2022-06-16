В Генштабе ВСУ рассказали, сколько российских военных воюют в Украине

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, сколько российских военных принимает участие в широкомасштабной вооруженной агрессии. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в Медиацентре Украина.

Армия РФ

Так, по данным Громова, на сегодняшний день в широкомасштабной военной агрессии против Украины россией привлечено около 330 тысяч человек.

"Из них численность группировок рф на направлениях насчитывает до 150 тысяч военнослужащих, которые сформированы в батальонно-тактические группы и другие формирования. При этом, с учетом воздушного и морского компонента группировка войск насчитывает до 220 тысяч военнослужащих. А кроме этого, привлечены военные подразделения мобилизационного резерва противника – более 80 тысяч человек, боевые армейские системы – до 7 тысяч человек, федеральная служба войск нацгвардии – до 18 тысяч, а также частные военные кампании – до 8 тысяч человек", — рассказал Громов.

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