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В Генштабе ВСУ рассказали, сколько российских военных воюют в Украине

Численность группировок рф на направлениях насчитывает до 150 тысяч военнослужащих

16 июня 2022, 16:23
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, сколько российских военных принимает участие в широкомасштабной вооруженной агрессии. Об этом  сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в Медиацентре Украина. 

В Генштабе ВСУ рассказали, сколько российских военных воюют в Украине

Армия РФ

Так, по данным Громова, на сегодняшний день в широкомасштабной военной агрессии против Украины россией привлечено около 330 тысяч человек. 

"Из них численность группировок рф на направлениях насчитывает до 150 тысяч военнослужащих, которые сформированы в батальонно-тактические группы и другие формирования. При этом, с учетом воздушного и морского компонента группировка войск насчитывает до 220 тысяч военнослужащих. А кроме этого, привлечены военные подразделения мобилизационного резерва противника – более 80 тысяч человек, боевые армейские системы – до 7 тысяч человек, федеральная служба войск нацгвардии – до 18 тысяч, а также частные военные кампании – до 8 тысяч человек", — рассказал Громов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Кремле заговорили о мире и пожаловались на Украину: что предлагают. Владимир Мединский заявил, что у него сложилось впечатление, что Украине не нужен мир. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что саммит НАТО: чего ждать Украине, Финляндии и Швеции – какой прорыв нам нужен. Эксперты обьяснили, почему в НАТО не говорят об членстве Украины и какое значение будут иметь решения на саммите для нашей страны. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что похищение активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого: дело передано в суд. ГБР передало в суд дело о похищении активистов Евромайдана. Читайте подробно об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что что происходит в Кремле на фоне слухов о скорой смерти Путина – связан ли с этим визит лидеров ЕС в Киев. В Кремле идет негласная борьба между разными группами влияния. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_ACvMSH3qVw
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