Похищение активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого: дело передано в суд

В июне 2022 года Государственное бюро расследований завершило следственные действия по делу о похищении двух активистов во время Революции Достоинства. Обвинительный акт против восьми человек направлен в суд.



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Речь идет о похищении активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого 21 января 2014 из Александровской клинической больницы. Похитили двух человек организованная группа злоумышленников. С похищенных мужчин подозреваемые издевались и пытали их. По данным следствия, обоих вывезли в Бориспольский район с пакетами на голове. Один из пленных – Юрий Вербицкий – скончался от травм и переохлаждения. Подозреваемые в тот же день похитили еще одного мужчину – Владислава Иваненко, мужчину так же избивали и пытали.



По информации ГБР, в отношении обвиняемых правоохранительные органы осуществляли специальное досудебное расследование (in absentia). Подозреваемые скрываются от следствия в россии и на оккупированных территориях "ЛДНР". Заочно им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы или похищение человека (часть 3 статьи 146 УК Украины), пытки (часть 2 статьи 127 УК Украины), умышленное убийство заложника или похищенного человека по предварительному сговору (пункты 3-12 части 2 статьи 115 УК Украины), создание преступной организации (часть 1 статьи 255 УК Украины), незаконное препятствование организации или проведению собрания, митингов, походов и демонстраций (статья 340 УК Украины).

В случае, если будет доказана в суде вина подозреваемых, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Ранее по делу по похищению Луценко и Вербицкого к ответственности были привлечены 19 человек, из них двое были милиционерами.



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