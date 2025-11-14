В РФ поражен пункт базирования кораблей, НПЗ в Саратовской области и место хранения ГСМ в районе Энгельса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба.

В Генштабе сделали заявление об ударах по России

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 14 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск" в Краснодарском крае РФ.

Применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала "Шесхарис" и пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет с последующей детонацией и пожаром. Степень ущерба уточняется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что терминал "Шесхарис" один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Задействован в обеспечении группировок вооруженных сил государства-агрессора, ведущих боевые действия в Украине.

Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Саратовской области России. Подтверждено поражение цели. Зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. Результаты поражения уточняются.

Кроме того было поражение по инфраструктуре предприятия хранения горюче-смазочных материалов "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса Саратовской области рф. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим горением на территории объекта

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — отмечают в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщал, что Украина начала наносить удары по РФ "Долгими Нептунами".