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В Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась

сегодня, 20:17
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Автор:

Лиля Воробьева

Россияне не изменили особо обстановку на Волынском и Полесском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

В Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

Ситуация на границе с Беларусью (фото из открытых источников)

В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Все же сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА с территории Беларуси.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США отреагировали на данные об перекидывании Россией "Кинжалов" в Беларусь. США не подтверждают, что Россия опрокидывает гиперзвуковое оружие в Беларусь. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник отметил, что в США на сегодняшний день нет информации, подтверждающей готовность белорусских военных ввязываться в войну против Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что стоит отметить, что 1 ноября британская разведка сообщила, что российские войска, вероятно, перебросили в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Они могут храниться на аэродроме Мачулищи. Однако запасы этих снарядов очень ограничены. Свои разведданные британская разведка подкрепляет спутниковыми снимками с аэродрома Мачулищи, где припаркованы два истребителя МиГ-31К, способных нести ракеты "Кинжал". В Британии отмечают, что у самолетов хранился контейнер, который, вероятно, связан с баллистическими ракетами воздушного базирования "Кинжал". В ВСУ уже также отреагировали, заявив, что ракеты "Кинжал", которые Россия может опрокидывать в Беларусь, не несут дополнительной угрозы Украине. При этом, как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, гораздо больше угрозы может исходить от новых иранских ракет, которые в скором времени может получить Россия.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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