logo

BTC/USD

20132.53

ETH/USD

1585.76

LTC/USD

60.00

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

39.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Генштабе показали трофеи ВСУ, которые оставили российские оккупанты во время побега (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Генштабе показали трофеи ВСУ, которые оставили российские оккупанты во время побега (ФОТО)

Силы обороны достаточно солидно пополнили свой арсенал за счет россиян

сегодня, 16:37
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Украинские защитники пополнили свой арсенал во время бегства российской армии с Харьковской области. Российские оккупанты, убегая, оставляли все, что у них было, даже дорогую технику. В Генштабе показали трофеи, которые оставили захватчики РФ.

В Генштабе показали трофеи ВСУ, которые оставили российские оккупанты во время побега (ФОТО)

Трофеи ВСУ (фото из открытых источников)

"Подтверждение на фото. Вот такой он, "плановый" уход российских кафиров из Харьковщины. Бросали все — танки, ценную специальную технику, полевые кухни, САУ, БпЛА в полной комплектности и множество разнокалиберных боеприпасов", — заявили в Генштабе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу вызывают на ковер из-за поражений в войне против Украины. Депутаты Госдумы РФ от одной из российских партий хотят пригласить министра обороны Сергея Шойгу на заседание в закрытом режиме. В последнее время Министерство обороны РФ стало объектом большого недовольства граждан России и самого президента Владимира Путина. Лидер российской партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов сообщил об инициативе, но не захотел разглашать, какие вопросы у депутатов к Сергею Шойгу. Предложение было внесено на рассмотрение Совета Госдумы. Армия России и Министерство обороны подвергаются постоянной критике. Особенно выросли гневные отзывы после того, как произошло украинское контрнаступление на юге и востоке страны. Русской армии пришлось покидать свои позиции и бежать с оккупированных территорий. За первые две недели ВСУ уволили несколько сотен квадратных км в Харьковской области. Из-за таких действий президент РФ Владимир Путин упразднил запланированную ближайшую встречу с Шойгу. Кроме того, Шойгу постоянно критикуют, ведь он обещал, что захват Украины произойдет достаточно быстро.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0317nT9JksFWeJikMqtyLQ4hgK2SWqdWm9P273Ak6nuK79WNU8Wz6KimYsP5CvJqBDl
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!