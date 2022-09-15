В Генштабе показали трофеи ВСУ, которые оставили российские оккупанты во время побега (ФОТО)

Украинские защитники пополнили свой арсенал во время бегства российской армии с Харьковской области. Российские оккупанты, убегая, оставляли все, что у них было, даже дорогую технику. В Генштабе показали трофеи, которые оставили захватчики РФ.

"Подтверждение на фото. Вот такой он, "плановый" уход российских кафиров из Харьковщины. Бросали все — танки, ценную специальную технику, полевые кухни, САУ, БпЛА в полной комплектности и множество разнокалиберных боеприпасов", — заявили в Генштабе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу вызывают на ковер из-за поражений в войне против Украины. Депутаты Госдумы РФ от одной из российских партий хотят пригласить министра обороны Сергея Шойгу на заседание в закрытом режиме. В последнее время Министерство обороны РФ стало объектом большого недовольства граждан России и самого президента Владимира Путина. Лидер российской партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов сообщил об инициативе, но не захотел разглашать, какие вопросы у депутатов к Сергею Шойгу. Предложение было внесено на рассмотрение Совета Госдумы. Армия России и Министерство обороны подвергаются постоянной критике. Особенно выросли гневные отзывы после того, как произошло украинское контрнаступление на юге и востоке страны. Русской армии пришлось покидать свои позиции и бежать с оккупированных территорий. За первые две недели ВСУ уволили несколько сотен квадратных км в Харьковской области. Из-за таких действий президент РФ Владимир Путин упразднил запланированную ближайшую встречу с Шойгу. Кроме того, Шойгу постоянно критикуют, ведь он обещал, что захват Украины произойдет достаточно быстро.



