В Генштабе озвучили количество военных, прошедших обучение за рубежом

Где и как проходили учения военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в эфире Телемарафона, пишут "Комментарии".



Обучение военнослужащих проходило в 17 странах

"Сейчас идет подготовка специалистов для использования иностранных образцов вооружения и военной техники, поступающих в рамках технической помощи. За год подготовлено около 10 тыс. в 17 странах", — сказал Громов.

Как рассказывает генерал, за границей также проводится подготовка таких узких специалистов, как саперы, боевые медики, авиационные и артиллерийские наводчики, водолазы, разведчики.

Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных эксплуатации системы противоракетной обороны Patriot на военной базе в Соединенных Штатах. Вероятно, тренировки будут проходить в штате Оклахома, поскольку там множество инструкторов и комплексных тренажеров. Да и большинство стран Евросоюза готовы заняться обучением украинских военных. 24 государства ЕС предоставили более 100 предложений по такому обучению. И администрация президента США Джо Байдена также рассматривает возможность расширения процесса подготовки украинских военных.

Как писали "Комментарии", еще летом в США заявили, что украинские военные завершили обучение руководству РСЗО HIMARS, поэтому ожидаются поставки. Также на портале "Комментарии" говорилось, что Украина способна самостоятельно покрыть лишь 50% своих потребностей, поэтому очень зависит от международной донорской помощи. Ее ожидают получить и в 2023. Так, Совет ЕС согласовал новый механизм помощи Украине на начавшийся год на 18 млрд евро. Кроме того, Конгресс США поддержал предоставление около 45 млрд долларов экстренной помощи Киеву в разных формах, прежде всего для нужд обороны. По мнению бывшего министра экономики Виктора Суслова, объемы заявленной помощи наших западных партнеров фактически полностью могут покрыть расходы украинского бюджета в следующем году.

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