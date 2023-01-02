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В Генштабе озвучили количество военных, прошедших обучение за рубежом

В течение 2022 года благодаря государствам-партнерам подготовлено более 20 тыс. украинских военнослужащих

сегодня, 20:35
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Автор:

Моесеенко Валентина

Где и как проходили учения военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в эфире Телемарафона, пишут "Комментарии".

В Генштабе озвучили количество военных, прошедших обучение за рубежом

Обучение военнослужащих проходило в 17 странах

"Сейчас идет подготовка специалистов для использования иностранных образцов вооружения и военной техники, поступающих в рамках технической помощи. За год подготовлено около 10 тыс. в 17 странах", — сказал Громов.

Как рассказывает генерал, за границей также проводится подготовка таких узких специалистов, как саперы, боевые медики, авиационные и артиллерийские наводчики, водолазы, разведчики.

Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных эксплуатации системы противоракетной обороны Patriot на военной базе в Соединенных Штатах. Вероятно, тренировки будут проходить в штате Оклахома, поскольку там множество инструкторов и комплексных тренажеров. Да и большинство стран Евросоюза готовы заняться обучением украинских военных. 24 государства ЕС предоставили более 100 предложений по такому обучению. И администрация президента США Джо Байдена также рассматривает возможность расширения процесса подготовки украинских военных.

Как писали "Комментарии", еще летом в США заявили, что украинские военные завершили обучение руководству РСЗО HIMARS, поэтому ожидаются поставкиТакже на портале "Комментарии" говорилось, что Украина способна самостоятельно покрыть лишь 50% своих потребностей, поэтому очень зависит от международной донорской помощи. Ее ожидают получить и в 2023. Так, Совет ЕС согласовал новый механизм помощи Украине на начавшийся год на 18 млрд евро. Кроме того, Конгресс США поддержал предоставление около 45 млрд долларов экстренной помощи Киеву в разных формах, прежде всего для нужд обороны. По мнению бывшего министра экономики Виктора Суслова, объемы заявленной помощи наших западных партнеров фактически полностью могут покрыть расходы украинского бюджета в следующем году.



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