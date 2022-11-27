В Генштабе обновили потери врага: сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 600 кафиров. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, страна-агрессор потеряла на поле боя уже около 87 310 военных убитыми. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02 по 27.11 примерно таковы: личного состава — около 87310 (+600) человек ликвидировано, танков — 2905 (+4) ед, боевых бронированных машин — 5856 (+8) ед, артиллерийских систем -189 — 395 (0) ед, средства ПВО — 209 (0) ед, самолетов — 278 (0) ед, вертолетов — 261 (0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1555 (+1), крылатые ракеты — 531 (0) , корабли /катера — 16 (0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 4412 (+6) ед, специальная техника — 163 (0).

В сообщении военные отмечают, что больше потерь враг понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, что "Комментарии" писали о хитрости российских военных, которая показывает большие проблемы Путина. Разведка ряда стран мира сообщает, что в российской армии заканчивается оружие. Поэтому Россия начинает извлекать все более старое оружие из своих складов. Одним из вариантов – использовать боеприпасы, которые были предназначены для ядерных ракет, но сняли с них ядерные боеголовки. После очередной террористической ракетной атаки со стороны России на территории Украины обнаружили ракетные обломки от AS-15А Kent. Это крылатая ракета, разработанная в 80-х годах исключительно для ядерных ударов. Вероятно, россияне забрали ядерную часть с ракеты и заменили ее на обычный балласт.