В Генштабе криком кричат. Чем оборачивается бездействие Минобороны

Как считает политолог Юрий Романенко, перестановки в силовом блоке РФ подсвечивают новые риски, с которыми Украина вскоре столкнётся. По его мнению, назначение Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу – это о повышении эффективности всей российской военной машины.

Дроны на фронте

"Прямое следствие — даже если Кремль оставит военные расходы на текущем уровне, то вскоре российская армия сможет получать больше оружия, тех же дронов и ракет. Больше и быстрее. Зеленский должен осознать эту угрозу и срочно принять меры", — считает политолог.

По его словам, в связи с активизацией россиян на севере Харьковской области сейчас туда пытаются в панике собрать и отправить максимальное количество дронов.

"Это делают простые люди, сами военные, волонтёры, включается местное самоуправление. Общими усилиями будут переданы сотни, возможно – даже тысячи дронов. В то же время Министерство обороны могло бы щелчком пальцев направить десятки тысяч дронов, если бы просто сделало свою работу", - заявил Романенко.

По его словам, Генштаб уже криком кричит, что агентство оборонных закупок Минобороны заключает контракты с производителями дронов, боеприпасов, но дальше никак не сопровождает процесс. Как результат, добавляет эксперт, всё вязнет в бюрократии – на уровне военприёмки и других структур того же Минобороны.

То есть формально договора заключены, номинально законтрактовано производство сотен тысяч дронов и боеприпасов, эти красивые цифры попадают в отчёты и презентации, но в реальности ничего не происходит.

"Ничего не производится. Процесс может 2-3 месяца стоять, потому что нет какой-то бумажки или две бумажки не согласованы между собой. Но это мало кого интересует", - подчеркивает политолог.

Два-три месяца, говорит Романенко, это 30-50 тыс. дронов разных типов только по тем контрактам, которые заключило Минобороны, но не запустило в работу.

"Зато потом чиновники отчитаются миллионом дронов, которые собрали или купили люди за свои деньги. Военные просто в шоке. Когда начнутся жалобы, что партнёры нам что-то медленно поставляют (хотя это на самом деле так), надо помнить об этой пробуксовке", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что журналист Бутусов обратился к мэрам городов и попросил их срочно выделить деньги на нужды военных, которые обороняют Харьковскую область. Он отметил, что военным в том числе очень нужны дроны.



