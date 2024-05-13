В Генштабе криком кричат. Чем оборачивается бездействие Минобороны

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Ткачик Олеся
Как считает политолог Юрий Романенко, перестановки в силовом блоке РФ подсвечивают новые риски, с которыми Украина вскоре столкнётся. По его мнению, назначение Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу – это о повышении эффективности всей российской военной машины.
Дроны на фронте
По его словам, в связи с активизацией россиян на севере Харьковской области сейчас туда пытаются в панике собрать и отправить максимальное количество дронов.
По его словам, Генштаб уже криком кричит, что агентство оборонных закупок Минобороны заключает контракты с производителями дронов, боеприпасов, но дальше никак не сопровождает процесс. Как результат, добавляет эксперт, всё вязнет в бюрократии – на уровне военприёмки и других структур того же Минобороны.
То есть формально договора заключены, номинально законтрактовано производство сотен тысяч дронов и боеприпасов, эти красивые цифры попадают в отчёты и презентации, но в реальности ничего не происходит.
Два-три месяца, говорит Романенко, это 30-50 тыс. дронов разных типов только по тем контрактам, которые заключило Минобороны, но не запустило в работу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что журналист Бутусов обратился к мэрам городов и попросил их срочно выделить деньги на нужды военных, которые обороняют Харьковскую область. Он отметил, что военным в том числе очень нужны дроны.
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