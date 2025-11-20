В Финляндии жестко высказались о "мирном плане" и намекнули на Москву: детали

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен прокомментировала обнародованный в СМИ "мирный план" США по прекращению войны в Украине, сообщает Yle. Министр подчеркнула, что если идеи по плану отвечают тому, как их подают СМИ, они неприемлемы для Украины и ее европейских союзников.

Фото: из открытых источников

"Похоже, что этот план писали в Москве. Он полностью игнорирует Устав ООН", — подчеркнула Валтонен.

Она добавила, что Финляндия стремится к справедливому и длительному миру в Украине, и работает над этим уже более четырех лет. Министр также отметила, что не получала никакой официальной информации о возможных договоренностях ни от США, ни от Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время представить рамочное соглашение Украины по завершению войны с Россией. По информации СМИ, бывший президент США Трамп направил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить переговоры. Агентство Reuters также писало, что Украина получила от США сигналы по предложениям по соглашению, но без непосредственного участия в обсуждениях.

Согласно обнародованным данным, мирный план США предусматривает от Украины территориальные уступки и сокращение Вооруженных Сил. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что установление мира потребует сложных, но, по их мнению, необходимых компромиссов.

Валтонен подчеркнула, что настоящий мир возможен только при сохранении суверенитета Украины и соблюдении международного права. Какие-либо предложения, ставящие под угрозу независимость страны или фактически означающие капитуляцию, неприемлемы. Финляндия продолжает поддерживать Украину в стремлении к стабильному и справедливому миру, отвечающему нормам международного права и интересам украинского народа.

Как уже писали "Комментарии", так называемый "мирный план" из 28 пунктов, в разработке которого принимали участие представители России, рассматривается как последняя инициатива Белого дома по завершению войны в Украине.