В Финляндии задержан российский нацист Петровский, убивавший пленных: о чем говорит ситуация

В Финляндии задержали российского нациста Яна Петровского ("Славян"), боевика группировки "Русич", убивавшего и пытавшего в Украине ее защитников. Тем временем боевики "Русича" якобы отказались воевать против Украины, пока не освободят Петровского. О чем говорит данная ситуация? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

В Финляндии задержали российского нациста Яна Петровского

Если Петровского вдруг, вернут в Россию, это будет огромный позор и проявление слабости как для Финляндии, так и для Запада

По мнению политолога, политического консультанта Владимира Фесенко, не стоит рассматривать эту ситуацию как некое значимое событие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

а один из сотен, если не тысяч боевиков-авантюристов, воевавших против Украины. А группировка "Русич" — это не ЧВК "Вагнер". Никакого существенного влияния на ход войны в Украине она не имела, – подчеркивает эксперт. – Хорошо, что финны задержали этого ублюдка. Еще лучше будет, если его выдадут Украине", – подчеркивает эксперт. "Ни на ход войны России против Украины, ни на внутриполитическую ситуацию в России это не повлияет. Ян Петровский — это не Пригожин

Это, кстати, продолжает он, хотя бы отчасти, может повлиять на различные проявления политических настроений в России

"Такой шаг стал бы правильным сигналом Запада – и элитам, и так называемым "зэт-патриотам". Если же Петровского вдруг, вернут в Россию, это будет огромный позор и проявление слабости как для Финляндии, так и для Запада (потому что в таких ситуациях должна проявляться общая, принципиальная и консолидированная позиция стран Запада). Очень надеюсь, что этого не случится", – констатирует Владимир Фесенко.

Между Украиной и Финляндией будет договоренность о дальнейших действиях и это точно будет согласованная позиция обеих сторон

Политолог Дмитрий Воронков рассуждает так:

"Путем такого шантажа боевики "Русич" надеются надавить на российские власти, чтобы те, в свою очередь, надавили на Финляндию — и вернули Петровского. Но, скорее всего, этот военный преступник будет депортирован в Украину. Вопрос лишь – когда".

Эксперт не исключает, что Петровский останется в Финляндии до окончания войны.

По мнению Дмитрия Воронкова, между Украиной и Финляндией будет (или уже есть) договоренность о дальнейших действиях. И это точно будет согласованная позиция обеих сторон, считает он.

Читайте также на портале "Комментарии" — как Путин использует уничтожение Пригожина – кто больше всего выиграл от произошедшего.