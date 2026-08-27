В Финляндии сделали громкое заявление о передаче Украине критически важной помощи: детали

Финляндия готовится усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву средства, которые президент страны Александер Стубб назвал "критически важными". В то же время Хельсинки пока не раскрывает, о каких именно системах или боеприпасах идет речь.

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В интервью "Мы-Украина" Стубб сообщил, что уже обсуждал предстоящую помощь с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, часть необходимых Украине средств ПВО еще находится в распоряжении Финляндии, однако детали передачи он разглашать не стал.

Отдельным направлением поддержки станет подготовка Украины к предстоящей зиме. Финляндия планирует помогать оборудованием, необходимым для обеспечения работы критической инфраструктуры при возможных российских ударах.

"Нам нужно обеспечивать энергетическую инфраструктуру. Нам нужно предоставлять генераторы, нам нужно предоставлять дизельные двигатели", – заявил Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что, несмотря на укрепление украинской обороны, западным союзникам не стоит сбавлять темпы помощи. Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают возможности России в производстве баллистических ракет. Стубб утверждает, что РФ способна выпускать более 100 таких ракет ежемесячно, а ее накопленный запас может составить около 600 единиц.

На этом фоне одной из главных задач партнеров Украины он назвал наращивание противоракетных возможностей.

"Это значит, что нам нужно иметь противоракетные способности такого же масштаба", — подчеркнул финский президент.

Стубб также обратил внимание, что комплексы Patriot есть не только у европейских союзников, но и в США и странах Ближнего Востока. Именно поиск дополнительных систем и боеприпасов может стать одним из направлений международной работы по укреплению украинского неба.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с очередными угрозами в адрес Великобритании, обвинив Лондон в якобы "прямом участии" в войне против России. Соответствующее заявление представитель российского внешнеполитического ведомства сделала во время брифинга.