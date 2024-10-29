В Европе усомнились в способности РФ вести войну против Украины: решения принимаются не в Москве

Самостоятельно Российская Федерация, вероятно, не смогла бы вести такую масштабную войну против Украины на протяжении более 2,5 лет. Ключевое значение оказывает помощь Китая. Следовательно, позиция Пекина ключевая. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в ходе пресс-конференции с участниками саммита "Украина – Северная Европа" высказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Метте Фредериксен. Фото: из открытых источников

Глава правительства Дании отметила, также у путинского режима довольно тесные отношения с Северной Кореей и Ираном. И эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения глобальной безопасности.

"И мы должны быть реалистами. Я не думаю, что Россия могла бы начать такую полномасштабную войну в Европе и вести ее более 2,5 лет без помощи Китая", – отметила Метте Фредериксен.

При этом она подчеркнула, что ситуация с безопасностью в мире довольно сильно пошатнулась.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский готов прислушаться к мирным инициативам других стран, включая Китай и Бразилию. Однако это будет возможно после завершения формулы мира.

Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera рассказал, следует ли ожидать проведения нового Саммита мира до конца года, если российский диктатор Владимир Путин не желает идти на мирные переговоры. По словам руководителя ОП, Украина в начале ноября завершит формулу мира, и тогда Зеленский будет рассматривать инициативы стран, ставших крупнейшими партнерами РФ. Ермак указывает, что некоторые идеи Китая могут быть интегрированы в формулу мира.

Также издание "Комментарии" сообщало – выжидает удачный момент: Китай хочет стать посредником между Украиной и РФ.



