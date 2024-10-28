Зеленский готов прислушаться к "мирному плану" Китая: какие условия

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский готов прислушаться к мирным инициативам других стран, включая Китай и Бразилию. Однако это будет возможно после завершения формулы мира.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera рассказал, следует ли ожидать проведения нового Саммита мира до конца года, если российский диктатор Владимир Путин не желает идти на мирные переговоры. По словам руководителя ОП, Украина в начале ноября завершит формулу мира, и тогда Зеленский будет рассматривать инициативы стран, ставших крупнейшими партнерами РФ. Ермак указывает, что некоторые идеи Китая могут быть интегрированы в формулу мира.

"В начале ноября мы завершим нашу формулу мира, и Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушиваться к другим инициативам, таким как Китай, Бразилия, Южная Африка и тому подобное, чтобы интегрировать их в нашу. Тогда наше предложение будет иметь значительную поддержку", — сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина не ориентируется на позицию Путина, начавшего войну, а надеется на поддержку других стран.

"Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем силу и поддержку Глобального юга для переговоров с Россией", — сказал Ермак и добавил, что Украина планирует следующий саммит как можно скорее, однако неизвестно, произойдет ли он в этом году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Ермак рассказал о готовности Украины обсуждать все возможные варианты окончания войны, однако на нескольких предыдущих условиях.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский анонсировал позитивные новости для Украины на следующей неделе.