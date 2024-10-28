Зеленский готов прислушаться к "мирному плану" Китая: какие условия

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Slava Kot
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский готов прислушаться к мирным инициативам других стран, включая Китай и Бразилию. Однако это будет возможно после завершения формулы мира.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera рассказал, следует ли ожидать проведения нового Саммита мира до конца года, если российский диктатор Владимир Путин не желает идти на мирные переговоры. По словам руководителя ОП, Украина в начале ноября завершит формулу мира, и тогда Зеленский будет рассматривать инициативы стран, ставших крупнейшими партнерами РФ. Ермак указывает, что некоторые идеи Китая могут быть интегрированы в формулу мира.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина не ориентируется на позицию Путина, начавшего войну, а надеется на поддержку других стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Ермак рассказал о готовности Украины обсуждать все возможные варианты окончания войны, однако на нескольких предыдущих условиях.
Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский анонсировал позитивные новости для Украины на следующей неделе.
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