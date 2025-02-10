В Европе требуют от Зеленского смягчить ограничения на время военного положения

Герт Ян Копман, генеральный директор Европейской комиссии по соседству и переговорам о расширении, считает, что Украине следует пересмотреть подходы к регулированию военного положения. Такое мнение он высказал на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", сообщает Европейская правда.

Война в Украине. Фото: УНИАН

Копман отметил, что введение военного положения повлияло на демократические процедуры из-за вызовов безопасности. Он подчеркнул, что после завершения войны и отмены военного положения Украина вернется в нормы конституционного строя, но сейчас стоит внимательно изучить необходимость и пропорциональность действующих ограничений.

Чиновник не уточнил, в каких именно аспектах Еврокомиссия ожидает изменений в регулировании военного времени.

Также следует отметить, что ранее Кит Келлог отметил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после возможного соглашения о прекращении огня.

Ранее украинский посол в США Оксана Маркарова отметила, что Соединенные Штаты не обсуждали с Украиной вопрос проведения выборов до конца 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что выборы в Украине не могут пройти во время военного положения, и для этого нужно изменить Конституцию и законодательство.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине продолжили военное положение и мобилизацию. За соответствующее решение 15 января проголосовала Верховная Рада (за 310 нардепов). Это 14 раз, когда в Украине продлили военное положение и мобилизацию. До этого они действовали до 7 февраля. Новый срок – до 9 мая, когда страна-агрессор Россия отмечает сакральную для себя дату – День Победы.