В этот раз все серьезно: на Западе рассказали, что стоит за ядерными угрозами РФ

Новые угрозы российского руководства о возможном применении ядерного оружия против стран Запада могут быть частью более широкой стратегии давления на НАТО. Не исключено, что Москва таким образом пытается подготовить почву для ограниченной военной операции против одной из стран альянса. Такое мнение в комментарии Forbes высказала исследовательница разведки и военной стратегии King’s College London Елена Гроссфельд.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По ее словам, ядерные угрозы в последнее время звучат не только от Владимира Путина. Аналогичные заявления делают российские чиновники и провоенные пропагандисты. В частности, бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее угрожал Польше последствиями возможной войны с Россией. Жесткую риторику в адрес НАТО также неоднократно демонстрировал глава российского МИД Сергей Лавров.

Гроссфельд считает, что подобные заявления могут быть элементом так называемой когнитивной войны – кампании, направленной на запугивание западных политиков и общественности. По ее оценке, одним из потенциальных сценариев для Кремля могла бы стать ограниченная операция против одной из стран Балтии с последующей проверкой готовности НАТО применить механизм коллективной обороны.

Особое внимание эксперт обращает на Эстонию, Латвию и Литву. Ранее западные аналитики также рассматривали страны Балтии как один из наиболее уязвимых участков восточного фланга НАТО. При этом прямых доказательств подготовки Россией такого нападения сейчас нет.

Отдельно Гроссфельд упомянула заявления Путина о Калининградской области. Российский лидер говорил о возможности применения всех имеющихся средств поражения в случае нападения на регион. Однако никаких подтверждений того, что НАТО планирует атаковать Калининград, не существует.

Эксперт также допускает сценарий гибридной атаки с использованием российских военнослужащих без знаков различия, по аналогии с событиями в Крыму в 2014 году. Еще одним возможным инструментом она называет провокацию под чужим флагом, которая могла бы использоваться Москвой как формальный повод для дальнейших военных действий.

При этом речь идет именно об экспертных сценариях и оценках, а не о подтвержденном решении Кремля начать войну против НАТО.

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