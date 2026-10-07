Цього разу все серйозно: на Заході розповіли, що стоїть за ядерними погрозами РФ

Нові загрози російського керівництва щодо можливого застосування ядерної зброї проти країн Заходу можуть бути частиною ширшої стратегії тиску на НАТО. Не виключено, що Москва у такий спосіб намагається підготувати ґрунт для обмеженої військової операції проти однієї з країн альянсу. Таку думку у коментарі Forbes висловила дослідниця розвідки та військової стратегії King's College London Олена Гроссфельд.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За її словами, ядерні погрози останнім часом звучать не лише від Володимира Путіна. Аналогічні заяви роблять російські чиновники та провоєнні пропагандисти. Зокрема, колишній секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев раніше загрожував Польщі наслідками можливої війни з Росією. Жорстку риторику на адресу НАТО також неодноразово демонстрував глава російського МЗС Сергій Лавров.

Гроссфельд вважає, що такі заяви можуть бути елементом так званої когнітивної війни – кампанії, спрямованої на залякування західних політиків та громадськості. За її оцінкою, одним із потенційних сценаріїв для Кремля могла б стати обмежена операція проти однієї з країн Балтії з подальшою перевіркою готовності НАТО застосувати механізм колективної оборони.

Особливу увагу експерт звертає на Естонію, Латвію та Литву. Раніше західні аналітики також розглядали країни Балтії як одну з найуразливіших ділянок східного флангу НАТО. При цьому прямих доказів щодо підготовки Росією такого нападу зараз немає.

Окремо Гроссфельд згадала заяви Путіна про Калінінградську область. Російський лідер говорив про можливість застосування всіх наявних засобів ураження у разі нападу на регіон. Однак жодних підтверджень того, що НАТО планує атакувати Калінінград, не існує.

Експерт також допускає сценарій гібридної атаки з використанням російських військовослужбовців без ознак, за аналогією з подіями в Криму в 2014 році. Ще одним можливим інструментом вона називає провокацію під чужим прапором, яка могла б використовуватись Москвою як формальний привід для подальших військових дій.

При цьому йдеться саме про експертні сценарії та оцінки, а не про підтверджене рішення Кремля розпочати війну проти НАТО.

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