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В Эстонии рассказали о "плане Б" на случай поражения Украины

Премьер Эстонии заявила, что даже, если Украина присоединится к НАТО, даже не имея определенной территории, то это будет победой

сегодня, 15:30
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западные государства усилить военную поддержку Украины, учитывая то, что в случае победы России ее государство станет следующей мишенью агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом премьер заявила в интервью "BBC".

В Эстонии рассказали о "плане Б" на случай поражения Украины

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Каллас отметила, что правительство Эстонии выделяет на поддержку Украины более 1% своего ВВП. 

"Если бы каждая страна НАТО сделала это, Украина победила бы", – отметила Кая Каллас.

Премьера Эстонии спросили, есть ли у страны "план Б" на случай, если Украина проиграет нынешнюю войну, а российское вторжение в конце концов будет успешным.

"У нас нет "плана Б" на случай победы России, потому что тогда мы перестанем сосредотачиваться на плане А", – ответила Каллас, имея в виду помощь Украине в противостоянии российскому вторжению.

Премьер подчеркнула, что никто из союзников Киева не должен поддаваться пессимизму. 

Политик добавила, что победа в Украине – это не только территория. Если Украина присоединится к НАТО, даже не имея определенной территории, то это будет победой, потому что она будет под зонтиком НАТО. Киев получит мощные гарантии.

Премьер Эстонии подчеркнула, что Россия осуществляет гибридную войну против Запада и "хочет посеять страх в наших обществах".

Читайте также на портале "Комментарии" — российские пограничники решили изменить российско-эстонскую границу. Они без предупреждений забрали фарватерные буи, указывающие на границу между Эстонией и Россией. Этот инцидент прокомментировал президент Эстонии Алар Карис. 

Алар Карис в интервью Yle заявил, что ситуация была критической и могла привести к вооруженному противостоянию. По его словам, российские пограничники находились на территории Эстонии, когда похищали буи, однако эстонские службы держали нервы под контролем.

Президент Эстонии отметил, что руководство страны оценивает, как будет реагировать на такую ситуацию в следующий раз. Карис говорит, что между странами существуют незначительные каналы связи для таких ситуаций.




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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c722zxj0kyro
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