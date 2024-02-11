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В Эстонии отреагировали на интервью Путина и его заявления по НАТО

Глава Минобороны Эстонии заявил, что его страна не верит словам Путина по отсутствию планов России атаковать страны НАТО.

сегодня, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Эстония и дальше будет продолжать строить оборонительные линии на границе с Россией, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина об отсутствии планов нападать на страны Балтии или Польшу. 

В Эстонии отреагировали на интервью Путина и его заявления по НАТО

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Фото из открытых источников

В интервью DPA Ханно Певкур отметил, что нет смысла доверять заявлениям Путина, ведь за несколько дней до полномасштабного нападения на Украину российский диктатор категорически отрицал идеи агрессии.

"Мы не будем менять наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту. Вы верите Владимиру Путину после того, что он сказал и как он вел себя в течение многих лет?", – сказал министр обороны Эстонии.

Ханно Певкур объяснил, что Эстония будет повышать свою оборонную способность и призвал это делать каждую страну. Ранее эстонский министр отметил, что страна планирует построить 600 бункеров на границе с Россией.

Напомним, что в интервью Путина для американского журналиста Такера Карлсона президент РФ заявил, что его "не интересуют" варианты нападения на Польшу или на балтийские страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон подверг критике Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Джонсон отметил, что американский журналист стал "диктофоном для диктатора", не отрицал ложь Путина и не спрашивал острых вопросов, в частности, относительно убийства гражданских в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на интервью Путина. Сообщили, выполнил ли Такер Карлсон главную задачу Москвы.



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Источник: https://socialbites.ca/politics/493398.html
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