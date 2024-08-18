В Эстонии назвали преимущества и недостатки для Украины из-за боев в Курской области

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур прокомментировал бои в Курской области и указал, что Украина успешно действовала и держала в секрете свою военную операцию на территории России. По его словам, украинский поход дальше на Курск может иметь как негативные, так и положительные факторы.



Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур выступил на местном телевидении, где отреагировал на бои в Курской области. По словам министра, западные партнеры Украины понимают, почему Киев держал свою военную операцию в такой секретности.

"Если посмотреть на ход войны, то, конечно, надо понимать, что в таких операциях многое зависит от того, как долго ты можешь защищать свою информацию и не передавать ее и, конечно, мы должны понимать, почему Украина так поступила — только очень узкий круг лиц знал об этом", — сказал Певкур.

Несмотря на то, что часть стран поддержала Украину и разрешила использовать все свое оружие на территории РФ, другие международные партнеры, в том числе США, не сняли некоторые ограничения. По данным CNN, Вашингтон запретил Киеву использовать крылатые ракеты ATACMS и Storm Shadow для атак Курской области из-за возможности большей эскалации.

Ханно Певкур считает, что продолжение боев в Курской области будет иметь некоторые недостатки, ведь Украина может рассчитывать на меньшее количество оружия, однако это будет мотивировать на создание собственных разработок.

"Если Украина пойдет дальше на Курск, то здесь дистанции будут уже совсем другие. И я бы сказал, что это и положительно, и отрицательно. Конечно, минус в том, что они не могут использовать это вооружение, но плюс здесь в том, что это мотивирует украинцев делать свое оружие и ракеты", — подчеркнул Певкур.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Запад изменил свою позицию по поводу войны в Украине из-за военной операции в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, что только одна "дружественная" к Путину страна осудила Украину за "агрессию" против РФ в Курской области.