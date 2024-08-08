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В ЕС выступили с заявлением о боях в Курской области: поддержали ли Украину

Европейский Союз озвучил официальную позицию по ситуации в Курской области, где несколько дней продолжаются боевые действия.

сегодня, 15:20
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Slava Kot

Спикер ЕС Питер Стано заявил, что происходящие на территории России соответствуют праву Украины осуществлять оборону против незаконной военной агрессии России. По словам представителя Европейского Союза, Украина сама решает, где ей наносить удары по врагу.

В ЕС выступили с заявлением о боях в Курской области: поддержали ли Украину

Спикер ЕС Петер Стано. Фото из открытых источников

Во время брифинга в Брюсселе спикер ЕС Питер Стано отреагировал на бои в Курской области и ответил, можно ли назвать наступательные действия Украины на территорию России, как часть права украинцев на самооборону.

"Мы считаем, что Украина ведет законную оборонную войну против незаконной агрессии, и в рамках этого законного права на самозащиту Украина имеет право поражать врага там, где она считает нужным, на своей территории, но также и на территории врага", — сказал Стано.

Представитель Европейского Союза также выразил, что позиция ЕС остается неизменной и заключается в поддержке Украины и ее праве осуществлять самооборону против агрессивных военных действий России.

"Наша принципиальная и общая позиция состоит в том, что Украина подверглась незаконной агрессии. Следовательно, Украина ведет законную оборонную войну. Согласно международному праву Украина имеет право защищать себя, и это право содержит также нанесение ударов по врагу на его территории", — подчеркнул Стано.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США намекнули, поддерживают ли Украину в боях в Курской области. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер считает, что Украина имеет право на самооборону против агрессивных действий РФ.

Также "Комментарии" писали, что ответ США на события в Курской области разозлил российского посла в Вашингтоне.



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