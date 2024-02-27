В ЕС прокомментировали идею отправки своих войск в Украину

В ЕС сегодня есть консенсус о предоставлении Украине всего необходимого, чтобы противодействовать российской агрессии. Но какие-либо другие решения относятся к компетенции государств-членов Европейского союза. Об этом заявил внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "ЕП".

В ЕС прокомментировали идею отправки войск в Украину (фото из открытых источников)

"Государства-члены решают, как лучше поддержать Украину на основе ее потребностей. Это решение государств-членов. Нет решения на уровне ЕС относительно какого-либо отправления войск или наземных сил в Украину для участия в боях. На этой стадии консенсус в ЕС есть относительно того, чтобы давать Украине нужное для ее борьбы столько — сколько будет нужно", — заявил он.

По его словам, военная поддержка Украины частично координируется на уровне ЕС путем возмещения из Европейского фонда мира за снабжение государствами-членами вооружения для Украины.

"Мы должны все, что нужно, чтобы помочь Украине выиграть ее оправданную оборонную войну против незаконной агрессии. Эта позиция согласована уже давно. Государства-члены продолжают обновлять свои обязательства о поддержке разными путями: экономическими, гуманитарными, политическими, дипломатическими, путем санкций" и предоставлением военной поддержки", — заверил Петер Стано.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Бундестаге раскритиковали Шольца на фоне заявлений Макрона об иностранных войсках в Украине. Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман похвалила президента Франции Эммануэля Макрона за его усилия в поддержку Украины.

Штрак-Циммерманн назвала своеобразным "тормозом" этих усилий канцлера Германии Олафа Шольца. Комментируя заявление Эммануэля Макрона о возможности введения в Украину сухопутных войск стран НАТО, политик сказала: "Германия, безусловно, не обязана разделять эту оценку, но поражает, что Макрон является движущей силой. Канцлер — тормоз".

