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В ЕС придумали, как больнее ударить по Китаю, чтобы тот перестал помогать РФ в войне

Bloomberg пишет о том, что ЕС предлагает ввести санкции против фирм из Китая, помогающих России в войне

сегодня, 10:18
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Кравцев Сергей

Европейский Союз готовит новый санкционный пакет, направленный против китайских и российских компаний, связанных с разработкой и поставкой ударных беспилотников, использовавшихся в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

В ЕС придумали, как больнее ударить по Китаю, чтобы тот перестал помогать РФ в войне

Санкции против России. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, меры включают заморозку активов и запрет на поездки более 50 физических и около 30 юридических лиц. Среди них – китайская компания, нарушившая торговые ограничения ЕС, фирма из Гонконга, поставлявшая России запрещенные микроэлектронные компоненты, и северокорейские чиновники, поддерживающие военные действия Москвы.

Европейская комиссия также выступила с предложением ограничить доступ к портам и услугам для 45 российских нефтяных танкеров, чтобы усилить давление на доходы Москвы. В списке фигурируют и компании, поставляющие ключевые компоненты для ударных дронов.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки", обсуждающие в Италии меры против стран, поддерживающих Россию, выразили готовность поддержать инициативу ЕС. Однако новый санкционный пакет должен получить одобрение всех 27 стран-членов Союза.

Китай, стремящийся сохранить нейтралитет и поддерживать экономические связи, неоднократно заявлял о непричастности к вооруженной поддержке сторон конфликта. Однако западные эксперты опасаются, что Пекин может приблизиться к оказанию военной помощи России.

Ранее США и Великобритания ввели санкции против некоторых китайских фирм, связанных с поставками запрещенных технологий для российской армии. Новый санкционный пакет ЕС станет 15-м с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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