Британия ввела крупнейший пакет санкций против РФ: по чему нанесен удар

Великобритания наложила санкции на 30 судов из так называемого "теневого флота" России, который занимался транспортировкой нефти и нефтепродуктов на миллиарды фунтов стерлингов. Это самый масштабный пакет санкций подобного рода, направленный на ограничение способности Кремля финансировать войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что половина этих судов за последний год перевезла нефть и продукты на сумму свыше 4,3 миллиарда долларов.

Общее число нефтяных танкеров под санкциями Великобритании достигло 73, что превышает показатели любой другой страны. Под санкции попали и страховые компании, обслуживающие этот флот.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подчеркнул важность дальнейшего давления на Кремль. Он также отметил, что доходы от продажи нефти являются ключевым источником финансирования войны против Украины.

На встрече министров иностранных дел G7 в Италии Лэмми призвал международное сообщество усилить давление на Россию и поддержать Украину военной и финансовой помощью. Он также поднял вопросы миграции, гуманитарного кризиса в Газе и совместной работы по укреплению обороны в рамках Глобальной программы боевой авиации.

Читайте также на портале "Комментарии" — падение цен на нефть и надвигающийся период избыточного предложения могут создать идеальную возможность для ужесточения санкций в отношении российских поставок до такой степени, что они фактически начнут бить по карману Кремля. Об этом сообщает Bloomberg.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Евросоюзе заговорили об отмене энергетических санкций против России.



