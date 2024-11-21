Это будет смертельный удар: на Западе заговорили о самых мощных санкциях против РФ

Падение цен на нефть и надвигающийся период избыточного предложения могут создать идеальную возможность для ужесточения санкций в отношении российских поставок до такой степени, что они фактически начнут бить по карману Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

СМИ приводит заявление нефтяного стратега Джулиана Ли, который заявил, что действующий механизм ограничения цен, который на самом деле не ограничил доходы Москвы от продажи нефти, был запущен по настоянию Вашингтона. В администрации Байдена были обеспокоены тем, что фактическое сокращение российского экспорта приведет к резкому росту цен. Однако это уже не вызывает тех опасений, которые были два года назад, когда эта мера только просчитывалась.

Даже при геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая достигла наибольшего уровня за десятилетия, нефть марки Brent все еще колеблется ниже 75 долларов за баррель и опустилась ниже 70 долларов в сентябре. Это на четверть меньше, чем было, когда был разработан ценовой предел.

В публикации говорится, что санкции, наложенные на отдельные танкеры за нарушение ценового лимита, были умеренно успешными. Эти суда изначально простаивали месяцами после того, как их включили в списки США, Великобритании или Евросоюза.

Совсем недавно Москва начала возвращать их в строй. Их возвращение не имело последствий для тех, кто принимал суда в своих портах.

"Возможно, пришло время это сделать", — пишет нефтяной стратег Bloomberg.

В настоящее время санкции одной или нескольких из трех администраций распространяются на 90 нефтяных танкеров. Значительное увеличение этого числа (теневой флот, используемый для перевозки российской нефти, оценивается примерно в 600 судов) и введение реальных затрат на их использование сильно ударят по Москве, говорится в публикации.

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