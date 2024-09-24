В ЕС назвали план Путина: как российский диктатор хочет сломать украинцев

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что российский диктатор Владимир Путин постарается сломать волю украинского народа. По его словам, Путин этой зимой планирует погрузить украинцев в холод и тьму. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Нью-Йорке глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выступил перед журналистами и ответил на некоторые вопросы, касающиеся войны в Украине. Боррель рассказал, что встречался по вопросам украинской энергетики.

"Я буду координировать подход стран-членов Европейского Союза по многим вопросам, в частности, по войне в Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Относительно войны в Украине, — у нас была встреча, посвященная ситуации с энергетикой в Украине", — сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС назвал критической ситуацией по энергетике в Украине из-за российских ударов, уничтоживших часть украинских энергетических способностей. Кроме того, Жозеп Боррель считает, что Путин хочет оказать давление на украинцев этой зимой.

"Это критическая ситуация. Путин продолжает бомбить инфраструктуру, производящую электричество и энергию для украинцев. Почти две трети энергетических способностей были разрушены. Я убежден, что он пытается сломать волю украинцев, погрузив их в холод и тьму во время зимы", — заявил Боррель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС назвали условие, при котором в Украине закончится война.

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