В ЕС назвали план Путина: как российский диктатор хочет сломать украинцев

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Slava Kot
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что российский диктатор Владимир Путин постарается сломать волю украинского народа. По его словам, Путин этой зимой планирует погрузить украинцев в холод и тьму. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Нью-Йорке глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выступил перед журналистами и ответил на некоторые вопросы, касающиеся войны в Украине. Боррель рассказал, что встречался по вопросам украинской энергетики.
Высокий представитель ЕС назвал критической ситуацией по энергетике в Украине из-за российских ударов, уничтоживших часть украинских энергетических способностей. Кроме того, Жозеп Боррель считает, что Путин хочет оказать давление на украинцев этой зимой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС назвали условие, при котором в Украине закончится война.
Также "Комментарии" писали о плане победы Зеленского и верят ли в него украинцы.
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