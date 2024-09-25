В двух областях объявили принудительную эвакуацию

Такие решения Харьковской и Донецкой ОВА единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения, сообщают в Минреинтеграции.

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Харьковщина

Одобрена обязательная эвакуация принудительным способом 269 детей с их семьями из 29 населенных пунктов Купянского района Харьковской области.

Для осуществления эвакуации из Харьковской области будет развернут сборный и приемный пункты эвакуации.

В то же время, желающие эвакуироваться с прифронтовых территорий могут звонить по номеру горячей линии Харьковской ОВА: 0 800 339 291.

Донетчина

Речь идет о трех населенных пунктах Волновахского района Донецкой области.

Для получения консультации необходимо позвонить по горячей линии Донецкой ОВА по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи по номеру: 0 800 408 911.

В более безопасных регионах эвакуированные из Харьковщины и Донбасса дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены безвозмездным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.

Следует заметить, что эвакуация осуществляется бесплатно.

О желании уехать можно сообщить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру 1548. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

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На подступах к Угледару наши защитники сожгли огромное количество вражеской техники, но, к сожалению, у врага есть продвижение. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает портал "Комментарии".

На вопрос ведущей о том, что аналитики проекта DeepState сообщают о присутствии врага в окрестностях Угледара, Вадим Филашкин ответил, что это не совсем так, что постоянного пребывания врага в окрестностях города нет. Отдельные российские ДРГ пытаются прорываться в город, но воины ВСУ уничтожают эти группы.

"В городе остаются около 100 человек, которые наотрез отказываются уезжать. Завозить им гуманитарную помощь невозможно, потому что враг простреливает все пути. Город еще не захвачен, и надеемся, что этого не будет", — отметил Вадим Филашкин.