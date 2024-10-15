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В Донецкой области скоро запылает еще одно направление: враг начал формировать «клещи»

Враг расширяет плацдарм для наступления на Часов Яр

сегодня, 09:11
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Ткачик Олеся

Плацдармы российских окупантов на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс к югу и северу от Часового Яра расширяются, сообщил в Телеграмме военкор Богдан Мирошников.

В Донецкой области скоро запылает еще одно направление: враг начал формировать «клещи»

Бои в Донецкой области

По его информации, в настоящее время враг имеет продвижение на 3 и 3,5 км по глубине и от 5 до 7 км по ширине.

"Это не за один день, конечно. Я бы сказал, что это результат многомесячных боев. Это уже позволяет кафиров накопить достаточно сил для дальнейших штурмов. Так что да, Часик будет снова "горячим", отметил Мирошников.

По его мнению, российские захватчики будут идти по трассе Бахмут-Констаха с юга и в сторону огнеупорного завода с севера.

"Цель – не только сформировать клещи вокруг остатков Часика (под контролем ~80-85%), но и как можно ближе подобраться к Констахе", – подчеркнул Мирошников.

Вместе с тем, добавил он, на Курщине продолжаются маневровые бои по обе стороны. По его словам, военные не дают закрепиться врагу на тех участках, где он прорвался и засел. По возможности Силы обороны выбивают оттуда россиян.

"Думаю, если и не удастся полностью выбить врага, а также сделать зачистку, то хотя бы вернуть под контроль 30-40-50% утраченных позиций. Но следует понимать, что там такая игра в маневры, что можно просто уехать", — отметил Мирошников.

По его словам, российские оккупанты ожидаемо хотят "задушить" военных массой, но наши воины были к этому готовы. При этом Мирошников считает, что плацдарм оперативно-тактического масштаба в Курской области продолжает выполнять свою роль.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на одном из направлений в Донецкой области сложилась тяжелая ситуация, там враг атакует Силы обороны целыми батальонами.




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Источник: https://t.me/myro_shnykov/6283
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