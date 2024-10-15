В Донецкой области скоро запылает еще одно направление: враг начал формировать «клещи»

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Ткачик Олеся
Плацдармы российских окупантов на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс к югу и северу от Часового Яра расширяются, сообщил в Телеграмме военкор Богдан Мирошников.
Бои в Донецкой области
По его информации, в настоящее время враг имеет продвижение на 3 и 3,5 км по глубине и от 5 до 7 км по ширине.
По его мнению, российские захватчики будут идти по трассе Бахмут-Констаха с юга и в сторону огнеупорного завода с севера.
Вместе с тем, добавил он, на Курщине продолжаются маневровые бои по обе стороны. По его словам, военные не дают закрепиться врагу на тех участках, где он прорвался и засел. По возможности Силы обороны выбивают оттуда россиян.
По его словам, российские оккупанты ожидаемо хотят "задушить" военных массой, но наши воины были к этому готовы. При этом Мирошников считает, что плацдарм оперативно-тактического масштаба в Курской области продолжает выполнять свою роль.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на одном из направлений в Донецкой области сложилась тяжелая ситуация, там враг атакует Силы обороны целыми батальонами.
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