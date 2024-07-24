В Донецкой области появилась "свежая" десантура России с сильным оружием: что происходит

Начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач сообщил, что российские оккупанты бросают последние ресурсы на Покровское направление.

Российские десантники на Донбассе (фото из открытых источников)

"Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте. Враг имеет задачу захватить Донецкую область. Россияне пытаются продвинуться к трассе на Краматорск. Противник понимает свою задачу и вкладывает много ресурсов. Россияне выполняют до 40-50 штурмов в день. Преимущество россиян – это количество личного В настоящее время враг использует техники меньше, но на Покровское направление зашли "свежие" пополнения. заметил Секач в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Секача, россияне в Донецкой области хранят технику, потому что ее осталось немного.

"Старая техника у них тоже заканчивается, ее надо ремонтировать. Сейчас россияне бросают последние ресурсы. Противник пытается как можно больше захватить территорий, чтобы иметь позиции для переговоров. Россияне платят за это большую цену. Много личного состава РФ уничтожается, но они идут ва-банк . До осени они будут продолжать создавать максимально сложную ситуацию, — подчеркнул Секач.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ может готовить наступление на юг и. Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе сообщил, что российские оккупационные войска продолжают штурмовать украинские территории с целью дальнейшего продвижения. В частности, Россия увеличивает количество личного состава в Запорожском направлении.