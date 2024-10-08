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В Донецкой области полуторатонную авиабомбу нашли местные

В Покровском районе пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили 1,5-тонную авиабомбу

сегодня, 15:32
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Недилько Ксения

Взрывоопасный предмет обнаружили местные жители и сообщили о находке в Службу спасения. Уже на месте происшествия специалисты ГСЧС идентифицировали опасную находку как объемно-детонирующую авиабомбу ОДАБ-1500. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Донецкой области полуторатонную авиабомбу нашли местные

ОДАБ-1500. Фото: ГСЧС Украины

В целях обеспечения безопасности населения были приняты меры по ограничению доступа к опасной зоне с участием спасателей, полиции и местных органов власти. После подробного обследования территории пиротехники ГСЧС уничтожили авиабомбу путем контролируемого подрыва.                                                                                                         

"Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила поведения при обнаружении взрывоопасного предмета. При обнаружении опасной находки сразу звоните в Службу спасения по номеру “101”!" – отмечают спасатели.

В Донецкой области полуторатонную авиабомбу нашли местные - фото 2
В Донецкой области полуторатонную авиабомбу нашли местные - фото 3
В Донецкой области полуторатонную авиабомбу нашли местные - фото 4
В Донецкой области полуторатонную авиабомбу нашли местные - фото 5


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киевской области фермер обнаружил убийственную находку в поле

В Киевской области, в Бориспольском районе, фермер обнаружил остатки ракеты С-300 во время работы на поле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На место происшествия прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, которые подтвердили, что это безопасные остатки зенитно-ракетной системы.                                                                

Пиротехники оперативно изъяли остатки ракеты, обеспечив безопасные условия дальнейшей работы на поле.



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