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В Донецкой области оккупанты запросили перемирие: какая причина

Российские оккупанты несут большие потери среди личного состава

сегодня, 17:38
Автор:

Лиля Воробьева
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В Донецком регионе захватчики рф имеют большие потери среди военнослужащих. В частности, на одной части линии фронта Донецкой области захватчики сами выдвинули предложение о перемирии. Об этом сообщает представитель СМИ Андрей Цаплиенко, ссылаясь на данные Генштаба.

В Донецкой области оккупанты запросили перемирие: какая причина

русские оккупанты (фото из открытых источников)

"На самом горячем участке фронта в Донецкой области враг впервые с начала полномасштабного вторжения запросил несколько часовое перемирие, чтобы унести тела убитых российских военных", — утверждает журналист.

Важно, что в сетях появилось сообщение о том, что украинские защитники получили контроль над населенными пунктами Озерное Донецкой области и Высокополье в Херсонской области.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в зоне активных боевых действий стало возможным идентифицировать тела погибших прямо на месте. Французская мобильная ДНК-лаборатория была передана Офисом Генпрокурора Министерству юстиции для работы в регионах активных боевых действий. В мобильной криминалистической лаборатории по определению ДНК-профилей будут работать эксперты Национального научного центра "Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. М.С. Бокариуса" Министерства юстиции Украины. Генпрокурор Андрей Костин совместно с Временно поверенным по делам Французской Республики в Украине Бенджаменом Роригом передали французскую мобильную лабораторию ДНК Министерству юстиции Украины. Дарственный сертификат получил Министр юстиции Денис Малюска. Он также добавил, что 5 экспертов исследовательского центра уже прошли обучение, которое на базе Тренингового центра прокуроров проводили французские специалисты.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/14682
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